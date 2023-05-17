Трейлер новой части франшизы "Миссия невыполнима" появился в Сети

Компания Paramount Pictures представила новый трейлер первой части седьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима: Расплата за смерть" (Mission: Impossible - Dead Reckoning).

Премьера картины запланирована на 12 июля. В ролике показано, как главный герой франшизы Итан Хант сражается с противниками и использует разные виды транспорта. На кадрах мелькают некоторые города Европы.

Режиссером предстоящего боевика стал Кристофер МакКуорри. В проекте снялись такие актеры, как Том Круз, Ребекка Фергюсон, Винг Реймз, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби и другие.

Еще в прошлом году Круз рассказал, что в ходе съемок седьмой части франшизы он выполнил самый опасный трюк за всю свою профессиональную деятельность. В трейлере можно увидеть, как актер совершает прыжок на мотоцикле с большой высоты.

По словам координатора трюков Уэйда Иствуда, актер на протяжении года участвовал в базовых и продвинутых тренировках перед тем, как осуществить опасный прием.