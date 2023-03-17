Москва онлайн покажет встречу Евгения Миронова с пассажирами "Доброго автобуса"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть творческую встречу народного артиста России и руководителя Театра Наций Евгения Миронова с пассажирами "Доброго автобуса".

Евгений Миронов расскажет о творческом пути и ответит на вопросы людей старшего возраста о себе и творчестве.

В мероприятии участие также примет руководитель социального проекта "Добрый автобус", советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сабина Цветкова.

Смотрите прямую трансляцию 20 марта в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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