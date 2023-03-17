Москва онлайн покажет, как Владимир Машков и Антон Шагин читают стихи современников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

18 марта зрители Москвы онлайн познакомятся с современной поэзией в исполнении актеров Владимира Машкова и Антона Шагина.

Мероприятие пройдет в читальном зале № 3 Российской государственной библиотеки в рамках проекта "Настоящее", автором которого является арт-кластер "Таврида". На выступлениях будут звучать лирические произведения на злободневные темы из уст Марии Ватутиной, Анны Ревякиной, Александра Пелевина, Анны Долгаревой, Игоря Караулова и многих других известных артистов.

Смотрите прямую трансляцию 18 марта в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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