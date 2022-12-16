Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Игоря Грабаря

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

19 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", которая проходит в Третьяковской галерее. О творчестве художника и наиболее интересных экспонатах расскажет куратор выставки, главный научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XX века Ольга Атрощенко.

Игорь Грабарь оказал большое влияние на формирование импрессионизма в России. Он создал яркие полотна, основываясь на опыте европейского импрессионизма, постимпрессионизма и модерна. Грабарь получил широкое признание как художник за его зимние пейзажи и натюрморты.

Смотрите прямую трансляцию 19 декабря в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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