Умерла белорусская актриса Тамара Скворцова

Фото: телеграм-канал "Министерство культуры Республики Беларусь"

Заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова скончалась на 79-м году жизни, сообщается на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

Женщина ушла из жизни 14 августа. В театре подчеркнули, что она стала автором более 80 театральных ролей, включая Мальвину из "Нестерки", Марселу из "Хама", Варвару Ивановну из "Касатки", Агафью Тихоновну из "Женитьбы", Джин Хортон из "Квартета" и Бабушку из "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева.

"Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким", – уточнили в пресс-службе.

Скворцова пришла в Коласовский театр в 1971 году после окончания студии при Белорусском государственном академическом театре имени Янки Купалы и БелГУ имени Ленина. За эти годы она успела сыграть несколько ролей в советских, белорусских и российско-белорусских фильмах и сериалах, включая картины "Плач перепелки", "Красный остров", "Заколдованные", "Бальное платье" и "Яблоко луны".

