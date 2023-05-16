Москва онлайн покажет экскурсию по выставке графики ХХ–ХХI веков в Новой Третьяковке

О. А. Кудряшов. Рельефная конструкция. 2016–2018 годы. Фото: tretyakovgallery.ru

17 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

В экспозиции будут представлены графические произведения ХХ–ХХI веков, которые вошли в собрание Третьяковской галереи за последние двадцать лет.

Один из интереснейших разделов выставки – произведения авангардистов Казимира Малевича, Александра Родченко, Варвары Степановой, "формалистов" Владимира Фаворского, Константина Истомина, Николая Купреянова, их прямых учеников и последователей – Анастасии Ахтырко, Ильи Кулешова, Павла Басманова.

Смотрите прямую трансляцию 17 мая в 16:35 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.