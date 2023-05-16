Светская премьера фильма "Хитровка. Знак четырех". Прямой эфир



Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова общаются с деятелями культуры на закрытом показе нового фильма Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех".

В фильме рассказывается о расследовании загадочного убийства в бандитской Хитровке начала XX века. Найти виновного предстоит режиссеру Константину Станиславскому и гонзо-репортеру Владимиру Гиляровскому.

Роли в фильме исполнили Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин и другие.

На экраны кинотеатров лента выйдет 18 мая.

