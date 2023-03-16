Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым"

Фото: М. В. Ломакина (1896–1964). Сбор винограда. 1927 год

17 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым".

На выставке представлены работы художника и педагога-новатора Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной из частных коллекций и 28 российских музеев.

Экспозиция поделена на две части. В первой выставлены портреты, пейзажи, зарисовки Петрова-Водкина и Ломакиной разных лет. Во второй собраны крымские работы художников. Среди произведений можно увидеть картину Петрова-Водкина из Русского музея "Землетрясение в Крыму" 1927 года. На полотне мастер изобразил трагические события, свидетелем которых он стал.

Смотрите прямую трансляцию 17 марта в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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