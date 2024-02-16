Во Франции подали новую жалобу на Жерара Депардье из-за домогательств

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пожелавшая остаться анонимной бывшая ассистентка режиссера Жан-Пьера Моки подала жалобу на актера Жерара Депардье. Об этом сообщает издание Ouest France со ссылкой на адвоката артиста.

По словам женщины, она подверглась домогательствам со стороны актера во время съемок фильма Le magicien et les siamois в 2014 году. Депардье, рассказала она, непристойно к ней прикасался, а также позволял себе неприличные слова.

В апреле 2023 года стало известно, что порядка 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии. Все обвинения связаны с фильмами, над которыми он работал с 2004 по 2022 год.

По данным СМИ, они получали от актера неуместные предложения. По их словам, женщины были вынуждены слушать неприятные шутки в свой адрес.

Адвокаты актера отрицают эти обвинения. Правозащитники сослались на то, что часть из них можно трактовать как субъективные оценки или моральные суждения.

Принц Эндрю лишился покоев в Букингемском дворце из-за обвинения в изнасиловании – СМИ