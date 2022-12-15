Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную жанровому и остросюжетному кино в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

16 декабря медиахолдинг "Цифровое Телевидение" при поддержке министерства культуры РФ проведет конференцию, посвященную жанровому и остросюжетному кино "Лаборатория саспенса". Профессионалы расскажут начинающим режиссерам, как добиться успеха, снимая детективы, триллеры, экшены.

Цель проекта – содействовать развитию дебютного жанрового кино, вдохновлять начинающих кинематографистов и опытных продюсеров на смелые творческие эксперименты.

На обсуждении темы "7 шагов к прорыву в остросюжетных дебютах" выступят:



заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ Галина Сыцко;

продюсер, генеральный директор киностудии "ВГИК-Дебют" Федор Попов;

продюсер, руководитель студии CGF Александр Горохов;

директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев;

продюсер, исполнительный директор молодежного центра Союза кинематографистов РФ, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), генеральный продюсер продюсерского центра "Мувистарт" Дмитрий Якунин;

продюсер, режиссер, сценарист, основатель кинокомпании QS FILMS Иван Капитонов;

основатель киностудии "Класс коррекции", участник международных кинофестивалей, лауреат МКФ в Карловых Варах, режиссер фильмов "Класс коррекции", "Зоология", "Конференция" Иван И. Твердовский;

заместитель генерального директора, директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение", киножурналист, продюсер, член экспертных советов министерства культуры РФ и Фонда кино Иван Кудрявцев;

кинорежиссер Алексей Нужный.

Смотрите прямую трансляцию 16 декабря в 14:15 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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