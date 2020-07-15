Фото: портал мэра и правительства Москвы

Весь июль с 6 до 10 утра Москва 24, при поддержке платежной системы "Мир", проведет прямые эфиры из студии "Утра" в парке "Зарядье".

Утром, собираясь по делам, вы смотрите в окно: не идет ли дождь, пасмурно там или ясно. Информационно-развлекательная программа "Утро" – это окно в новый день. Ежедневно с 6 до 10 утра ведущие будут рассказывать о самом интересном, что происходит в мегаполисе и что не попадает в ежедневные выпуски новостей.

Мир не стоит на месте, начинай свой летний день ярко! Смотри "Утро" в "Зарядье" с 6:00 до 10:00 на Москве 24.