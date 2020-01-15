Центр фотографии им. Люмьер отметит День The Beatles показом фильма о Ленноне

Фото: кадр из фильма "Стать Джоном Ленноном", 2009 год

18 января в Центре фотографии имени братьев Люмьер при участии интернет-кинотеатра tvzavr.ru пройдет открытый показ фильма "Стать Джоном Ленноном" британского режиссера Сэма Тейлора-Джонсона. Он приурочен к окончанию выставки "The Beatles и не только" шотландско-американского фотографа Гарри Бенсона и продолжит серию мероприятий в рамках Всемирного дня группы The Beatles.

Фильм "Стать Джоном Ленноном" – о юности знаменитого "битла", снятый по мотивам мемуаров его сводной сестры Джулии Бейрд. Картина рассказывает о пяти годах из жизни Леннона, о взрослении талантливого молодого человека на фоне послевоенной Британии. В главных ролях – актер Аарон Джонсон ("Под покровом ночи", "Иллюзионист", "Особо опасны", "Анна Каренина", "Годзилла", "Мстители: Эра Альтрона"). Действие фильма начинается в 1955 году – со смерти дяди Леннона – и заканчивается отъездом Джона на гастроли в Гамбург с первым составом The Beatles.

Сюжет сфокусирован на отношениях Джона с его яркой, но взбалмошной матерью Джулией, которая оставила его в раннем детстве, и консервативной тетей Мими, воспитывавшей его с пяти лет как родного сына. Обе сестры борются за любовь 15-летнего подростка. И если вновь обретенная мать знакомит Леннона с рок-н-роллом, просвещает по вопросам секса и поддерживает его музыкальные амбиции, то тетя пытается обезопасить его будущее, заставляя учиться в хорошей школе. Тоскуя по нормальной семье, Джон ищет утешения в музыке. Он осваивает гитару, начинает писать песни и основывает группу вместе с Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном. Не обходится, конечно, и без ухаживаний за девушками, мальчишеского хулиганства и проявлений юношеского максимализма. В конечном итоге все это приводит к становлению личности, которая совершила переворот в современной музыке.