Жилой дом "Сахаротреста" признали выявленным объектом культурного наследия

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Многоквартирный жилой дом кооператива "Сахаротрест" получил статус выявленного объекта культурного наследия Москвы. Расположено здание на 2-й Тверской-Ямской улице, дом 38.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, построили дом в 1931 году в стиле конструктивизма. Его архитектор Освальд Стапран известен проектированием жилого комплекса на Писцовой улице и квартала “Нижняя Пресня” на Мантулинской улице. Также он был соавтором проекта гостиницы “Москва”.
В дом "Сахаротреста" раньше временно заселяли иностранных специалистов, приглашенных в Советский Союз для развития сахарной промышленности. Они помогали создавать новые предприятия и модернизировать уже существующие.
По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, дом ценен именно тем, что полностью сохранил свою первоначальную объемно-пространственную и планировочную структуру, а также архитектурно-композиционные решения, характерные для построек в стиле конструктивизма конца 1920-х – начала 1930-х годов. То есть, здание отличается строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика.
Сам дом пятиэтажный, его фасад выходит на улицу Чаянова, а торец дома расположен на углу с 3-й Тверской-Ямской. При этом в здании есть шестиэтажная башня с панорамным остеклением и большими балконами, которая выходит на 2-ю Тверскую-Ямскую улицу.
Внутренняя планировка дома построена по принципу типовых жилых ячеек в две, три и четыре комнаты. С первого по четвертый этажи располагались квартиры, а на пятом было общежитие коридорного типа.
В башне были туалеты, душевые и большая комната отдыха. В подвале находились подсобные помещения и зал собраний домоуправления. Кроме того, на фасаде здания есть лифтовые шахты, но оборудовали лифты только после Великой Отечественной войны.
В будущем дом могут включить в список объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения решения дом находится под охраной государства.
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