Умер российский режиссер Сергей Серегин

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Российский режиссер Сергей Серегин скончался на 57-м году жизни. Об этом шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

"Умер Сергей Серегин – наш друг, режиссер <...> Чудовищно, несправедливо рано", – сказано в сообщении.

Капков подчеркнул, что Серегин был деятельным человеком: придумал программу "Утренняя зарядка" для Суздальского фестиваля, инициировал создание сайта "Аниматор.ру", основал фестиваль детской анимации "Жар-птица" в Новосибирске.

Сергей Серегин родился 24 апреля 1967 года в Тульской области. Он окончил МГУ имени Ломоносова по специальности журналистика.

Серегин известен как режиссер полнометражных мультфильмов "День рождения Алисы" и "Тайна Сухаревой башни", короткометражных мультфильмов "Белолобый", "Лукоморье. Няня", "Ключи от времени" и документальных фильмов об анимации. Работал в "Союзмультфильме", Школе-студии "ШАР" и кинокомпании "Мастер-Фильм".