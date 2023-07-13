Москва онлайн покажет, как известные артисты читают современную прозу в саду "Эрмитаж"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть первый открытый общероссийский литературно-театральный фестиваль "БеспринцЫпные чтения – 2023", который пройдет в саду "Эрмитаж". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с участниками и посетителями.

Павел Деревянко, Гоша Куценко, Александр Цыпкин и другие известные деятели искусства будут читать рассказы Александра Бессонова, Александра Гутина, Ольги Замятиной, Адиля Юлдашева и не только.

Смотрите прямую трансляцию 15 июля в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.