Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Мельников/Melnikoff"

Фото: пресс-служба Государственного музея архитектуры имени Щусева

13 октября специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по выставке "Мельников/Melnikoff", которая открылась в Государственном музее архитектуры имени Щусева. Она посвящена 130-летию со дня рождения архитектора-авангардиста Константина Мельникова.

Экскурсию проведет сокуратор выставки, главный хранитель Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Анна Кистанова.

В экспозиции можно увидеть более 200 объектов, в числе которых графика, документы, живопись, личные вещи мастера и макеты нереализованных проектов. На выставке также представлены предметы, связанные со строительством павильона СССР для международной выставки в Париже в 1925 году.

Смотрите прямую трансляцию 13 октября в 11:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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