Москва онлайн пообщается с гостями закрытого показа фильма "Лед-3"

Фото: кадр из фильма "Лед-3"; режиссер – Юрий Хмельницкий; производство – Art Pictures Studio

13 февраля в киноцентре "Октябрь" состоится предпремьерный показ фильма Юрия Хмельницкого "Лед-3". Корреспонденты Москвы онлайн Лариса Соколова и Анна Луговская пообщаются с создателями киноленты в прямом эфире.

Роли в фильме исполнили Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин, Елена Николаева, Александр Власенко, Сергей Беляев и Златия Нечаева.

На экраны картина выйдет 14 февраля.

Смотрите прямую трансляцию 13 февраля в 19:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.