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12 февраля, 22:12

Наталья Сергунина пригласила москвичей на биеннале "Мода и стиль в фотографии"

культура

12 февраля, 22:12

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Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

В ЦВЗ "Манеж" открылась ХI Московская Международная биеннале "Мода и стиль в фотографии". В церемонии открытия приняла участие заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Биеннале объединяет произведения мастеров разных стран – из России, Франции, Италии, США, Китая, Испании, Аргентины, многих других. Готовятся знаковые премьеры. Например, впервые в России будет показан архив Сержа Лидо – фотографа Дягилевских сезонов в Париже. Всего запланировано около 40 выставок. Приглашаю на них москвичей и, конечно, гостей нашего города", – сказала она на церемонии открытия.

Программа биеннале включает четыре десятка выставок, которые будут проходить на различных площадках. Гости увидят вдохновляющие работы звезд мировой и отечественной фотографии, среди которых: Альберт Уотсон, Андре Кертеш, Стенли Грин, Алекс Прейгер, Пьер Паоло Косс, Альберто Гарсия Аликс, Жан Баптист Юн, Витольд Красовский, Игорь Верещагин, Борис Регистр. Традиционно представлены и молодые авторы, определяющие современные тенденции в фотоискусстве.

На биеннале запланирована презентация фотоархива князей Юсуповых из музея-заповедника "Архангельское". В рамках программы обмена с Национальным музеем искусств и ремесел Хорватии в Москве представят выставку "100 лет хорватской фотографии". Один из самых масштабных выставочных проектов называется "Юрий Рост. Люди". Еще одна крупная выставка – "Сергей Ястржембский. Африка. Лики и лица".

культура

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