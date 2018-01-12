Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2017 года

Фото: кадр из фильма "Форма воды", режиссер Гильермо дель Торо

Премию Critics' Choice Awards в номинации "Лучший фильм" 2017 года вручили картине Гильермо дель Торо "Форма воды", сообщает "Газета.ру".

Также фильм признали первым в категориях "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая музыка к фильму".

Ранее по версии американских кинокритиков Гильермо дель Торо признали лучшим режиссером.

Действие в картине "Форма воды" разворачивается в 1963 году. Главная героиня – немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идет работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.