Художественный фильм об Илоне Маске может снять Даррен Аронофски – СМИ

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Байопик (художественный биографический фильм) об американском миллиардере и предпринимателе Илоне Маске может снять режиссер Даррен Аронофски, известный по "Реквиему по мечте", "Черному лебедю" и "Маме!". Об этом пишет американский журнал Variety.

Предполагается, что в этом ему поможет кинопрокатная фирма A24, известная по фильмам "Из машины", "Все везде и сразу" и "Кит". Само кинопроизведение будет основано на биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона, книга которого вышла в сентябре.

Однако пока неизвестно, какие актеры могут сняться в фильме, и когда планируется его выпуск. Ранее другая книга Айзексона уже была адаптирована для кинофильма 2015 года о Стиве Джобсе.



За право экранизации книги шла сильная конкуренция между несколькими студиями и режиссерами. Однако в итоге A24 выиграла право на создание фильма.

Ранее Маск заявил, что человечество движется к третьей мировой войне, принимая одно глупое решение за другим. По его мнению, политический курс США вынуждает Россию и Иран вступать в союз с Китаем, чтобы противопоставить себя Западу.

Если интересы сторон столкнутся, то может произойти масштабная битва. При этом у коалиции во главе с Соединенными Штатами не будет явного промышленного преимущества, полагает он.

Илон Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны