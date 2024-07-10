Олимпийская чемпионка Мария Киселева: москвичи примут участие в съемках народного кино

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Любой москвич может принять участие в проекте от "Идеи до премьеры" от "Москино", отправив на конкурс свою сценарную идею. Прием работ заканчивается 15 июля. Об этом сообщила трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая, актриса Мария Киселева, пишет Агентство "Москва".

"На мой взгляд – отличная идея, которая направлена на популяризацию российского кино. За два месяца сотни или даже тысячи москвичей смогут приобщиться к процессу кинопроизводства и принять участие в производстве короткометражного кино. По сути, сами москвичи снимут кино, где Москва будет одним из главных героев", – сказала Киселева.

Она рассказала, что в состав жюри, которое будет оценивать представленные работы, вошли именитые кинематографисты, и уже через четыре дня, 19 июля, они объявят имена трех победителей, а сами сценарии напишут профессиональные сценаристы.

"Желающие поучаствовать в конкурсе должны вначале ответить на вопросы, а затем предложить идею фильма. Организаторы выбрали три темы: "Москва соединяет сердца: как я встретил свою любовь", "Помогать – просто? Истории добрых дел", "Москва слезам не верит: истории успеха в городе". Через 10 дней после подведения итогов конкурса на лучшую сценарную идею намечен кастинг для тех, кто хочет попробовать свои силы на актерском поприще. Причем независимо от того, есть ли у него актерский опыт или нет. После отобранные актеры примут участие в съемках. А дальше профессионалы займутся сборкой фильма. Самое интересное состоит в том, что эти фильмы будут показаны уже 27 августа, в День российского кино", – добавила Киселева.

Таким образом, как отмечает олимпийская чемпионка, на производство народного фильма уйдет менее двух месяцев.

Ранее в кинопарке "Москино" завершились съемки первого народного мини-мюзикла "Ох". По сюжету, ищущим личное счастье и любовь героям приходит на помощь искусственный интеллект и ребенок с простым взглядом на жизнь. Съемки с участием более 50 человек проходили в течение двух дней.

