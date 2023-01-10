Москва 24: министр культуры Ольга Любимова расскажет о самых посещаемых музеях в праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

12 января в МИА "Россия сегодня" состоится брифинг министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Речь пойдет о культурном досуге россиян в период новогодних каникул.

В какие музеи стремились попасть россияне в праздники? Чем обусловлен успех отечественного кино в прокате? Какое новогоднее представление больше всего понравилось детям? Министр культуры ответит на эти и другие вопросы.

Смотрите прямую трансляцию 12 января в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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