Москва онлайн покажет вечер по случаю закрытого показа фильма "Как звезды"

Фото: кадр из фильма "Как звезды"; режиссер – Мария Лойтер; производство – Capella Film

14 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть закрытую премьеру комедийного фильма Марии Лойтер "Как звезды". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с создателями картины и гостями.

На мероприятии фильм представят члены съемочной группы Наталья Земцова, Надежда Иванова, Агата Муцениеце, Василий Бриченко, режиссер Мария Лойтер, продюсер Юлия Мишкинене. Также на ковровой дорожке ожидаются Мария Климова, Анна Котова-Дерябина, Маша Цигаль, Валерия Ланская, группа "Фабрика", Анатолий Цой и другие.

"Как звезды" – история о двух актрисах, которые подружились, попали в большой кинематограф и поссорились. В российский прокат фильм выйдет 17 августа.

Смотрите прямую трансляцию 14 августа в 19:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.