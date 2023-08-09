Москва онлайн покажет открытие выставки к 125-летию МХТ в Новом Манеже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

11 августа зрители Москвы онлайн увидят открытие выставки "Театр и Музей. Рождение чуда" в Новом Манеже. Мероприятие приурочено к 125-летию МХТ. Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщаются с гостями.

Концепцию всего пространства и отдельных объектов экспозиции создал театральный режиссер Виктор Крамер. Исторические костюмы, реквизит легендарных спектаклей отобрали для выставки научные сотрудники Музея МХАТ.

Смотрите прямую трансляцию 11 августа в 17:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.