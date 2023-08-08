12:26События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную фестивалю "Русское поле"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
9 августа в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "О проведении ХII межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле".
В этом году "Русское поле" впервые станет двухдневным. Он пройдет 19 и 20 августа на территории музея-заповедника "Коломенское".
Об участниках и музыкально-развлекательной программе расскажут:
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- руководитель оргкомитета Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" Маргарита Железнова;
- народный артист Российской Федерации, актер Центрального академического театра Российской Армии Артем Каминский;
- президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев;
- дизайнер головных уборов, член творческого Союза художников России и Международной федерации художников Светлана Кварта.
Смотрите прямую трансляцию 9 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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