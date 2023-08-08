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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную фестивалю "Русское поле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

9 августа в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "О проведении ХII межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле".

В этом году "Русское поле" впервые станет двухдневным. Он пройдет 19 и 20 августа на территории музея-заповедника "Коломенское".

Об участниках и музыкально-развлекательной программе расскажут:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • руководитель оргкомитета Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" Маргарита Железнова;
  • народный артист Российской Федерации, актер Центрального академического театра Российской Армии Артем Каминский;
  • президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев;
  • дизайнер головных уборов, член творческого Союза художников России и Международной федерации художников Светлана Кварта.

Смотрите прямую трансляцию 9 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
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