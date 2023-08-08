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Культура

Режиссер фильма "Изгоняющий дьявола" Уильям Фридкин умер в возрасте 87 лет

Фото: AP Photo/Andrew Medichini, File

Американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин скончался в США в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Вдова режиссера рассказала изданию, что он скончался в Лос-Анджелесе 7 августа. Другие подробности о его смерти не сообщаются.

Фридкин известен, в том числе, по таким работам, как "Изгоняющий дьявола", "12 разгневанных мужчин" и "Бумажная луна".

Его работа "Французский связной" принесла ему "Оскар" за лучшую режиссуру. Он также является двукратным лауреатом премии "Золотой глобус".

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