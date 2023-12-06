Александр Лазарев стал главным режиссером Театра Российской армии

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Народный артист РФ Александр Лазарев получил пост главного режиссера Театра Российской армии. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.



Лазарев в 1990 году обучался на актерском факультете Школы-студии МХАТ, окончив курс Калягина. Проходил военную службу в составе военной команды при Центральном театре Советской армии в 1985 году.

Он также был ведущим артистом Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", уточнили в департаменте. Лазарев срежиссировал такие спектакли, как "Поминальная молитва" и "Бег". Исполнил свыше 20 главных ролей в постановках, снялся в свыше чем в 80 фильмах.

Лазарев является лауреатом Государственной премии России, премии правительства Москвы, театральной премии Станиславского и "Хрустальной Турандот". Был также отмечен орденом Дружбы.

Ранее 6 декабря в СМИ появилась информация о назначении нового режиссера театра, им стал Александр Лазарев. В последние три года данный пост был вакантным. С 1995 по 2020 год эту должность занимал Борис Морозов. Сам театр был открыт 6 февраля 1930 года, когда в учреждении показали спектакль "К.В.Ж.Д.".

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