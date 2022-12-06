Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку фильма "Непослушник-2"

Фото: кадр из фильма "Непослушник-2"; режиссер – Владимир Котт

7 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть гостей красной ковровой дорожки на премьере лирической комедии режиссера Владимира Котта "Непослушник-2". В числе гостей ожидаются Юлия Пересильд, Алика Смехова, Алена Водонаева, Катя Лель, Юрий Быков, Владимир Яглыч и многие другие. Корреспондент Анна Луговская пообщается с деятелями культуры и создателями картины.

Согласно сюжету, отец Анатолий после падения теряет память и забывает кто он. Димонстр, или просто Дима, герой полюбившейся поклонникам первой части фильма, решается восстановить память священника. Дима намерен инсценировать перед отцом Анатолием фрагменты его прошлого, используя декорации, спецэффекты, каскадеров, монахов и так далее.

Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов, Таисия Вилкова, Гоша Куценко, Татьяна Орлова и Маргарита Аброськина.

Смотрите прямую трансляцию 7 декабря в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!