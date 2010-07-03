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Культура

18:55

Венсан Кассель рассказал о своем отношении к России

культура

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Венсан Кассель представил в Москве свой новый фильм "Особенные". Перед премьерой он заявил, что ему важно показывать фильмы российским зрителям.

По словам Касселя, он знает, что люди смотрят его киноленты в России. "Я знаю, что здесь смотрят много французских фильмов. Каждый раз нас очень тепло принимают", – объяснил артист. Он выразил радость по поводу того, что может чувствовать себя в России как дома.

Картина "Особенные" основана на реальной истории о работе двух педагогов с детьми, страдающими аутизмом. Одного из таких персонажей на экране воплотил Кассель. В рамках московской премьеры он рассказал о своем опыте взаимодействия с волонтерами.

"Эти люди, проходя через самоотречение, через жертвование собой, проживают жизнь, ухаживая за другими. Им не дают средств для этого. В то же время, если они пропадут, никто не будет делать их работу. Поэтому у меня было впечатление, что я работал с супергероями", – цитирует актера RT.

Он считает, что работа над кинолентой научила его терпению и необходимости приспосабливаться. Кассель подчеркнул, что решил участвовать в съемках в том числе благодаря возможности сотрудничать с режиссерами Оливье Накашем и Эриком Толедано. В российский прокат фильм выйдет 16 января 2020 года.

Венсан Кассель представит в России фильм "Особенные"

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