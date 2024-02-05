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05 февраля, 12:26

Культура

Народная артистка РФ Беседина сообщила, что вернулась домой из больницы

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Народная артистка России и худрук Центра русского романса Галина Беседина рассказала, что вернулась домой из больницы после того, как обратилась к за медицинской помощью к врачам. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По информации СМИ, из-за высокого давления и сильного головокружения Бесединой пришлось вызвать скорую. Врачи якобы диагностировали народной артистке поражение сосудов головного мозга.

"Все в порядке, но чувствую себя пока не очень", – уточнила она.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Ольгу Яковлеву. Женщина положительно ответила на вопрос, остается ли она еще в больнице. Она поблагодарила поклонников за беспокойство о ее состоянии.

Отвечая на вопрос о своем самочувствии, она указала, что "пока неизвестно". Врачи не назвали точные сроки выписки, уточнила Яковлева.

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