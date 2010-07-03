Трио "Только писатели": Цыпкин, Маленков и Снегирев выйдут на сцену "Гоголь-центра"

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В Москве на сцене "Гоголь-центра" впервые в этом сезоне встретятся писатели – три Александра: Снегирев, Цыпкин и Маленков. "Классическое" трио сооснователей и резидентов проекта нечасто радует слушателей своими выступлениями, что и вызывает особый ажиотаж. Со сцены прозвучат не только новые и полюбившиеся рассказы трех авторов, но и импровизация, которая всегда так мастерски дополняет эти "Чтения".

"БеспринцЫпные чтения" – один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры.

Проект придуман писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата "Русского Букера" Александра Снегирева. За четыре года прошло более трехсот "Чтений" в пятнадцати странах мира. Со сцены звучали произведения писателей – основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов.

В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Катерина Шпица, Павел Табаков и другие.