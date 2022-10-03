Москва онлайн покажет творческую встречу с музыкантами группы "Кипелов"

Фото: РИА Новости/Павел Львов

4 октября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится творческая встреча с музыкантами группы "Кипелов", посвященная 20-летнему юбилею коллектива.

Днем рождения группы считается 11 октября 2002 года. Именно в этот день на сцене дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге прошел первый концерт.

О выступлениях в честь юбилея, секретах успехах и самых интересных историях из творческой жизни будут рассказывать:



вокалист Валерий Кипелов;

гитарист Андрей Голованов;

барабанщик Александр Манякин;

гитарист Вячеслав Молчанов.

Смотрите прямую трансляцию 4 октября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн . Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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