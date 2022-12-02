Петросян не оценил ролик о своей фейковой смерти

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российский комик, артист эстрады Евгений Петросян сообщил, что у его окружения и фанатов вызвал беспокойство фейковый ролик, в котором говорилось о его смерти. Видео он прокомментировал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ).

"Сегодня какие-то нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием о том, что я покинул этот свет и оказался совсем на другом", – рассказал Петросян.

По его словам, на кадрах был изображен плачущий ребенок. Также в видео рассказали о творческом пути Петросяна, где сам комик обнаружил фактические ошибки.

Он назвал создателя ролика извращенцем, отметив, что на канале распространителя фейковых новостей есть и другой подобный контент о смертях представителей российского шоу-бизнеса. Юморист подчеркнул, что ложная информация негативно сказалась на его близких.

Ранее сенатор Александр Башкин заявил, что Роскомнадзору следует дать право самостоятельно блокировать фейковую информацию без санкций прокуратуры. Он пояснил, что ведомство должно получить такие полномочия хотя бы в период острой фазы конфликта на Украине.

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