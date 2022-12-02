Москва онлайн покажет лекцию о современных коллекционерах на форуме "Наследие"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

3 декабря в рамках молодежного форума "Наследие" состоится лекция Ларисы Удовиченко "Роль современных коллекционеров в сохранении культурного наследия". Зрители Москвы онлайн смогут увидеть мероприятие в режиме реального времени.

Форум "Наследие" – площадка для встреч реставраторов, архитекторов, экспертов-урбанистов, инвесторов и представителей общественных организаций. Программа включает в себя лекции, мастер-классы, викторины и многое другое. В этом году форум проходит в центре конструктивизма "Зотов".

Смотрите прямую трансляцию 3 декабря в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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