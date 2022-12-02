Москва онлайн покажет лекцию о декоративно-прикладном искусстве на форуме "Наследие"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

3 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть лекцию Софии Батуриной "Традиции русского декоративно-прикладного искусства в работах современных дизайнеров". Мероприятие пройдет в рамках молодежного форума "Наследие".

Форум "Наследие" – площадка для встреч реставраторов, архитекторов, экспертов-урбанистов, инвесторов и представителей общественных организаций. Программа включает в себя лекции, мастер-классы, викторины и многое другое. В этом году форум проходит в центре конструктивизма "Зотов".

Смотрите прямую трансляцию 3 декабря в 11:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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