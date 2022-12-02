17:09События
Москва онлайн покажет лекцию о декоративно-прикладном искусстве на форуме "Наследие"
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
3 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть лекцию Софии Батуриной "Традиции русского декоративно-прикладного искусства в работах современных дизайнеров". Мероприятие пройдет в рамках молодежного форума "Наследие".
Форум "Наследие" – площадка для встреч реставраторов, архитекторов, экспертов-урбанистов, инвесторов и представителей общественных организаций. Программа включает в себя лекции, мастер-классы, викторины и многое другое. В этом году форум проходит в центре конструктивизма "Зотов".
Смотрите прямую трансляцию 3 декабря в 11:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!