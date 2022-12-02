Умер актер сериала "Оранжевый – хит сезона" Брэд Уильям Хэнке

Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision

Американский актер сериала "Оранжевый – хит сезона" Брэд Уильям Хэнке ушел из жизни на 57-м году жизни. Информацией об этом поделилось издание Variety со ссылкой на представителя артиста.

По его словам, Хэнке скончался во вторник, 29 ноября. Причины смерти представитель актера не уточнил.

В издании рассказали, что артист был профессиональным футболистом до 1994 года. Однако он покинул большой спорт из-за травмы и начал активно заниматься актерской деятельностью.

Хэнке получил известность за роль охранника Дези Пискателлы в сериале от стриминговой платформы Netflix "Оранжевый – хит сезона". Также артист участвовал в проектах "Возвращение в Калифорнию", "Правосудие", "Остаться в живых" и "Декстер".

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