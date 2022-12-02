Москва онлайн покажет встречу с писателем Евгением Водолазкиным на non/fictio№24

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

3 декабря зрители Москвы онлайн увидят творческую встречу с писателем Евгением Водолазкиным, посвященную его новой книге "Чагин". Мероприятие пройдет на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№24 в Гостином дворе.

Евгений Водолазкин – автор романов "Лавр", "Авиатор", "Соловьев и Ларионов", лауреат премий "Большая книга", "Ясная Поляна" и "Книга года". Его книги переведены на многие языки.

Смотрите прямую трансляцию 3 декабря в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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