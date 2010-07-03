Балет-опера-сказка "Щелкунчик" превратит "Зарядье" в новогоднюю сказку

Фото: Станислав Пилькевич

Одно из самых ярких новогодних приключений ждет гостей "Зарядья" с 1 по 8 января – балет-опера-сказка на музыку П. И. Чайковского.

Современные и классические партии, поставленные балетмейстером Анной Абалихиной, ведущие солисты лучших московских театров и дирижер Филипп Чижевский, более 120 грандиозных костюмов художника Андрея Бартенева и сказочные декорации сценографа Павла Каплевича, а также мыши, воздушные гимнасты, летающий Щелкунчик, ходулисты, жонглеры – это и многое другое приготовил для зрителей самый технически оснащенный концертный зал страны "Зарядье-холл".



Нина Чусова режиссер "Щелкунчик" в "Зарядье" – это и опера, и балет, и цирковое шоу. Это сказка, легкая для восприятия даже самыми маленькими детьми!

На время празднований парк и концертный зал превратятся в место большого новогоднего карнавала с развлечениями и ярмарками. Так что приходите за 1-1,5 часа до начала представления, чтобы ваше погружение в новогоднюю сказку началось с прогулки по украшенному парку. А в фойе "Зарядье-холла" вас будут встречать фокусники и яркие персонажи сказки "Щелкунчик".