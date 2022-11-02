Москва онлайн покажет шоу японских барабанщиков Taiko in-Spiration

Фото: artplay.ru

3 ноября зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире шоу японских барабанщиков Taiko in-Spiration, которое пройдет в Центре цифрового искусства Artplay Media на выставке "Искусство Японии: от Хокусая до современности".

3 ноября в Японии отмечается День культуры (Бунка-но). Праздник был учрежден в 1948 году в целях поощрения развития культуры Японии в духе свободы и мира.

Смотрите прямую трансляцию 3 ноября в 21:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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