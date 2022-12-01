Скончалась звезда фильма "Фантомас" Милен Демонжо

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Популярная французская актриса Милен Демонжо скончалась в возрасте 87 лет. Информацией об этом поделилась радиостанция RTL.

Демонжо была известна советскому зрителю по картинам "Фантомас". На тот момент в прокате СССР кинотрилогия собрала более 120 миллионов зрителей. Актриса родилась 29 сентября 1935 года в Ницце. Мама артистки Клавдия Трубникова мечтала дать своей дочери музыкальное образование, поэтому после переезда в Париж маленькую Демонжо отдали обучаться легендарной Маргерит Лонг.

Однако будущая актриса отдала предпочтение театральным курсам. Профессиональный путь у Демонжо начался с небольших ролей, а звездой она стала после фильма "Салемские колдуньи". После этого она сыграла Миледи в картине "Три мушкетера". Эта роль была для нее особенной, ведь, по ее словам, она стала героиней ее любимого романа.

Легендарный "Фантомас" вышел в 1964 году. На тот момент во Франции картина собрала 4,5 миллиона зрителей.

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