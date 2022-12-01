Москва онлайн покажет творческую встречу с актером Евгением Цыгановым

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

3 декабря в доме-музее Станиславского состоится встреча с актером театра, кино и дубляжа, режиссером и композитором Евгением Цыгановым. Зрители Москвы онлайн смогут увидеть прямую трансляцию.

Мероприятие пройдет в рамках биеннале "Мастерская". Это образовательная программа фестиваля "Уроки режиссуры", в которую входят лекции, мастер-классы и творческие встречи.

В этом году фестиваль посвящается 125-летию встречи Станиславского и Немировича-Данченко в "Славянском базаре" и их творческому наследию, а "Мастерская" – актерскому искусству и его разнообразным воплощениям. Узнать подробности о фестивале или записаться на творческую встречу можно на сайте.

Смотрите прямую трансляцию 3 декабря в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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