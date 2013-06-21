Round Hills исполнят ураганный гранж в клубе China-Town-Café

Группа Round Hills. Фото: организаторы концерта

26 июня в клубе China-Town-Café пройдет первый в этом году сольный концерт владимирской гранж-группы Round Hills. Музыканты исполнят программу Summer Dreams, в которую входит почти весь альбом Spring с такими хитами, как Beautiful Sun, Amoration, New York, Inflame, My Tomorrow Ends Today. Также на концерте прозвучат не вошедшие в первый альбом композиции и треки с новой пластинки группы.

Round Hills – гранж-трио из Владимира. Свой первый альбом музыканты записали в 2009 году на студии "Добролет" в Санкт-Петербурге. За плечами группы – три полноценных тура по всем крупным городам России, Белоруссии и Украины. В музыкальном плане Round Hills воскрешают стиль, который, казалось, уже давно умер, – ураганную мощь гранжа Nirvana, мелодичность The Beatles c легким оттенком брит-попа.

В феврале 2012 года в Москве и Санкт-Петербурге Round Hills выступили с культовыми южноафриканскими пост-гранжерами Seether. А в феврале этого года в Москве прошел совместный концерт Round Hills с лучшим гранж-дуэтом в истории рок-музыки американцами Local H.

Начало концерта в 20.00. Стоимость билетов – от 400 рублей.

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