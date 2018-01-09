Актер Белуши поделился впечатлениями о работе с Вуди Алленом и Дэвидом Линчем

9 января, 19:10
Фото: AP/Invision/Jordan Strauss
Американский актер Джим Белуши рассказал о работе с режиссерами Вуди Алленом и Дэвидом Линчем в интервью Ларри Кингу на RT. Он также поделился любопытными подробностями о том, как проходили съемки в их кинокартинах.
В частности, Белуши отметил, что на пробах Вуди Аллен "дает лишь те фрагменты сценария, где есть твой персонаж". "Но после утверждения на роль ты получаешь полную версию", – пояснил актер.
При этом он подчеркнул, что остался очень доволен, работая с Алленом на съемочной площадке. "Он очень мягкий, милый человек. По-настоящему с ним можно поговорить только о двух вещах: о джазе и бейсболе", – рассказал Белуши. "К счастью, во время съемок "Чикаго Кабс" играли в плей-офф. Так что у нас с Вуди была тема для бесед", – добавил актер.
Белуши также обратил внимание аудитории на особенности работы с другим прославленным американским режиссером – Дэвидом Линчем.
"Линч в сериале "Твин Пикс" давал нам только те сцены, где мы есть. Порой я даже не знал, что будут снимать на следующий день. Съемки проходили в атмосфере строжайшей секретности", – подчеркнул актер. По его словам, ему самому было очень интересно смотреть сериал, ведь, кроме своих сцен, он ничего не знал.
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