Москва онлайн покажет обзор площадки Московского урбанистического форума в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

1 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор одной из площадок Московского урбанистического форума, которая откроется на территории "Лужников". Корреспондент Анна Луговская расскажет о самых интересных локациях и пообщается с организаторами.

Двенадцатый Московский урбанистический форум будет проходить с 1 августа по 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке "Зарядье", "Лужниках", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.

Посетители "Лужников" смогут познакомиться с современной спортивной жизнью столицы, поиграть в различные спортивные игры, а также принять участие в мастер-классах, которые проведут известные спортсмены.

Смотрите прямую трансляцию 1 августа в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.