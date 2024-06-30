В Москве продолжается фестиваль "День молодежи"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Фестиваль "День молодежи" продолжается в столице, во второй день для всех горожан подготовили программу с различными мероприятиями – от спортивных тренировок до лекций и бесплатных консультаций, сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на председателя городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.

"Первый день был ярким и запоминающимся. Но нам точно есть чем удивить нашу молодежь. Сегодня в парке "Ходынское поле" пройдет много мероприятий: каждый найдет себе занятие по душе. Мы приглашаем всех провести этот день вместе с нами", – сказала она.

Фестиваль продлится с 12 до 21:30 30 июня. В самом начале для горожан проведут массовую зарядку, а через час здесь же выступят молодые исполнители. В 14:25 ожидается танцевальный флешмоб, а в 15 – выступление лауреатов "Студенческой весны в молодежной столице". Затем, в 17 часов, на малой сцене выступят участники "Stand up лиги", в 18:45 проведут флешмоб "Москва – молодежная столица России", а в 19 часов пройдет встреча с актерами и съемочной группой фильма "Подольские курсанты" с совместным просмотром кино.

Павильоны "Вместе с Родиной", "Вместе с карьерой", "Вместе со знаниями", "Вместе с добром", "Вместе со спортом", "Вместе с новым", "Вместе с креативом" и "Вместе со своим делом" будут работать с 12 до 20 часов. В это время гости смогут помочь создать гимн столичной молодежи, раскрасить баллончиками "Граффити-двери", а также посмотреть на себя в будущем при помощи снимка от нейросети.

Кроме того, в 13 и 16 часов в павильоне "Вместе с Родиной" побывают герои, которые поделятся своим опытом, а во "Вместе с карьерой" участники прослушают консультации по карьере и пройдут интерактивный квест на тему трудоустройства. В пространстве "Вместе со спортом" с 12 до 20 часов проведут соревнования и мастер-классы по паркуру, брейкингу и воркауту, а в "Столице добрых дел" расскажут о волонтерах Москвы.

Для гостей также доступны молодежный палаточный слет "ЅТОлица.Лето", "Город неравнодушных" с квестом на тему благотворительности и павильон коворкинг-центров НКО. Также на фестивале расскажут о лучших участниках конкурса короткометражного кино. Мероприятие начнется в 17:10, а само награждение финалистов "Московские мастера. Молодежка" проведут в 17:30.

Ранее первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия будет проводить международные фестивали молодежи, в которых смогут участвовать до 10 тысяч человек, каждые 2 или 3 года. При этом большой, Всемирный, фестиваль, будет проходить лишь раз в 6 лет.

