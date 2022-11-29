Москва онлайн покажет работу склада с новогодними украшениями

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

30 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть один из складов, где хранятся новогодние декоративные конструкции.

В прямом эфире сотрудники склада расскажут о своей работе по подготовке к Новому году, а представители департамента ЖКХ расскажут о комплексном украшении столицы к праздникам.

Смотрите прямую трансляцию 30 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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