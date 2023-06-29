Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:34

События

Москва онлайн покажет открытие фестиваля "Автокультура" в "Музеоне"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

30 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по ежегодному фестивалю редких автомобилей "Автокультура", который стартует в парке искусств "Музеон". Тема этого года – "Автомобиль как искусство". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами и гостями праздника.

На фестивале будут собраны 130 экспонатов, среди которых легенды отечественного и мирового автоспорта, редкие янгтаймеры и мотоциклы.

Смотрите прямую трансляцию 30 июня в 14:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городфестивалиМосква онлайн
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика