Москва онлайн покажет открытие пассажирской навигации на Москве-реке

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

29 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие пассажирской навигации на Москве-реке. Речные трамвайчики отправятся в путь от Южного речного вокзала, который 28 апреля заработал после реконструкции.

С Южного речного вокзала можно будет отправиться в Нижний Новгород, Углич, Казань и другие города.

В столице два речных вокзала – Северный и Южный. Местоположение первого не менялось со времени постройки, а вот второй изначально, в 1932 году, находился по адресу Варшавское шоссе, дом 3, у Даниловского моста. Тогда здание было деревянным.

Современный Южный речной вокзал построен в 1985 году по адресу проспект Андропова, дом 11, корпус 2. Архитектором здания в стиле советского модернизма стал Юрий Коган.

Смотрите прямую трансляцию 29 апреля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.