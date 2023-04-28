Москва онлайн покажет выступление мотоциклистов почетного эскорта ФСО России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

30 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступление мотоциклистов почетного эскорта ФСО России на ВДНХ.

Мотоциклисты, которые обеспечивают безопасность глав государств во время официальных визитов и участвуют в проведении крупных торжественных мероприятий, продемонстрируют элементы фигурного вождения.

Смотрите прямую трансляцию 30 апреля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.