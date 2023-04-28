12:43События
Москва онлайн покажет выступление мотоциклистов почетного эскорта ФСО России
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
30 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступление мотоциклистов почетного эскорта ФСО России на ВДНХ.
Мотоциклисты, которые обеспечивают безопасность глав государств во время официальных визитов и участвуют в проведении крупных торжественных мероприятий, продемонстрируют элементы фигурного вождения.
Смотрите прямую трансляцию 30 апреля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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