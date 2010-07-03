В Крекшине реконструируют очистные сооружения

В деревне Крекшино на территории ТиНАО проведут работы по реконструкции очистных сооружений. Решение об этом приняла градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) во главе с Сергеем Собяниным на заседании 28 марта.

Проект предусматривает строительство канализационной насосной станции, площадь которой будет равна пяти тысячам квадратных метров.

По замыслу столичных властей, реконструкция очистных сооружений повысит надежность и эффективность водоотведения в расположенных рядом постройках, как жилых, так и общественных или производственных. Кроме того, модернизированные очистные системы будут соответствовать природоохранным требованиям.